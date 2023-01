Osimhen eguaglia Osimhen: già raggiunto il record di gol in Serie A

Allunga ancora in vetta alla classifica dei marcatori Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano del Napoli che contro la Roma ha trovato il suo gol numero 14 in questo campionato. Come ricordato anche da Opta Italia, in sole 16 presenze di questa Serie A, l'azzurro ha già eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei (14 come nella passata stagione 2021/22, ma in 27 presenze). Solo Haaland ha una media gol migliore di quella di Victor in questo 2023.