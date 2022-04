Napoli-Roma, Ospina si ferma: ha l'influenza, in porta va Meret

Sembrava una delle poche certezze per Napoli-Roma di questa sera, invece David Ospina non ci sarà: «David Ospina ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo» si legge dal comunicato del Napoli.

Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak, il portiere polacco della Primavera che completerà il reparto con Marfella e soprattutto Meret: sarà l'ex Udinese il titolare contro i giallorossi, nonostante i problemi di gastroenterite nell'ultima settimana.