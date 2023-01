MERET 6,5

Va in tilt sul lancio lungo di Spinazzola, lui esce o non chiama palla o Kim non lo sente (11’). Si riscatta su Spinazzola, riflesso stellare su Cristante (59’) sul gol della Roma non ha colpe.

DI LORENZO 6

Lascia all’altro terzino il compito di gettarsi nel mezzo, lui resta più abbottonato per evitare sfoghi giallorossi da parte di Spinazzola che non sempre riesce a cancellare.

APPROFONDIMENTI Napoli, nuovo record: +13 per la prima volta in Serie A Napoli-Roma, Simeone e i gol pesanti: «È stato bellissimo»

RRHAMANI 6

Abraham e Dybala si alternano e sono assai rapidi negli scambi di posizione, lui è sempre molto calmo quando i due sgasano dalle sue parti. Non perde mai il contatto fisico e finisce dolorante.

KIM 7,5

Sul lungo traversone di Spinazzola o va deciso o non ci va. Unica sbavatura unica. Poi è imperiale, sovrasta chiunque, impeccabili scelte di tempo su Abraham.

MARIO RUI 6,5

Zalewski gli sta addosso, ma SuperMario inventa una traiettoria magica per Kvara nell’occasione del gol: ogni volta è un lampo, non fa mai nulla di banale.

ANGUISSA 6

Matic dà l’impressione di volergli dare parecchio fastidio, poi tende a sciogliersi. Vive una gara di alti e bassi e non è un caso che i suoi acuti siano una costanza.

LOBOTKA 7

Pellegrini prova a schermarlo sempre, con costanza: ogni volta non fa che inseguirlo, costringendolo a grandi giravolte. La palla circola con la solita brillantezza.

ZIELINSKI 6,5

Sveglio, reattivo, va un po’ da tutte la parti, persino da quelle di Cristante e di Matic: quando la Roma ha il possesso lui va spesso a vuoto, meglio quando l’iniziativa è la sua.

LOZANO 5,5

Spinazzola è iperattivo, egoista, porta palla 80 metri, in un tre contro due, da fustigazione in sala mensa. Si fa beffare da El Shararawy ed errore da matita rossa.

OSIMHEN 7,5

Superman arriva e timbra. Sempre ad alto livello: si mette il mantello e va. Fa correre il mondo, gli dà quello che si aspetta. Show, supremazia, spettacolo. In un lampo.

KVARA 6

Appena può si getta in area, Zalewski e Mancini si alternano nel tenerlo alla larga, illumina con il tracciante sul gol di Osi, poi si abbatte un po’. Ha un controllo disastroso e fallisce il 2-0.

OLIVERA 6

C’è bisogno di qualcuno che tenga più a bada Dybala e in ogni caso faccia più massa possibile da quella parte. Qualche pericolo arriva lo stesso, anche in un finale con il batticuore.

ELMAS 6,5

A un certo punto cambia viene stravolta per intero la cerniera di sinistra, ma non per capriccio: serve meno fumo e più arrosto. Poi dopo un po’ va sulla destra: ci mette cuore.

SIMEONE 8

Si gira e affonda il suo sinistro sotto la traversa. Dieci minuti in campo per inventarsi la giocata stellare con il Cholito che approfitta dello spazio che gli dona Smalling.

RASPADORI 7

Entra al 75’ perché serve linfa vitale dal ragazzo che ha in dono l’elisir della bellezza. Si danna l’anima, sembra un assatanato: battaglia, inventa, crea gioco. Uno spettacolo.

NDOMBELE sv

Quasi all’ultimo secondo dell’interminabile recupero si lancia come un dannato in scivolata per provare a recuperare palla al limite della sua area.

All. SPALLETTI 9

Sembra sorpreso dal fatto che Mou faccia aggredire i suoi molto in alto, altro che bus nella propria area. Ma tanto non cambia nulla: l’armonia del suo 4-3-3 ha qualche esitazione iniziale ma poi esplode lungo l’asse di sinistra. Ha la forza e il coraggio di provare a vincere la partita con gli “altri” azzurri e li getta nella mischia nell’ultimo quarto d’ora. È incredibile quello che riesce a ottenere pure dalla riserva: toglie il superbomber e mette il Cholito. Vede la mediana romanista più massiccia sotto il profili fisico (Matic) ma lui non si scoraggia e non cambia mai impostazione. Stellare nella pazienza.

Arbitro ORSATO 6,5

Intanto fischia ogni contatto fin dal primo istante. E motivo per cui nessuno, almeno all’inizio può dir nulla. Le interruzioni sono tante, ma non è certo colpa sua: le squadre non si risparmiano, tiene a bada le frenesia dei calciatori. Il giallo a Dybala, però, è eccessivo. E quando l’argentino chiede giustizia per un fallo di Rui (nessun giallo) la tensione salta. Nella ripresa, diventa più severo. Non perde il vizio di essere protagonista quando al 90’ inverte una rimessa laterale.