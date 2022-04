Napoli-Roma senza sold out: esaurita soltanto la Curva B

Il grande ritorno allo stadio Maradona della scorsa domenica non ha portato troppa fortuna al Napoli di Luciano Spalletti, che lunedì con la Roma molto probabilmente non potrà godersi nuovamente lo stadio al completo. A pochi giorni dalla sfida, infatti, l'unico settore andato esaurito è la Curva B, che sarà nuovamente piena in ogni ordine di posto.

Ancora disponibili tagliandi per la dirimpettaia Curva A e per i distinti, completamente vuoti invece potrebbero essere i settori inferiori del Maradona. Complicato vedere un nuovo sold out: oltre alla cocente sconfitta con la Fiorentina che ancora scotta e ai prezzi in rialzo, le feste pasquali possono aver inciso sulla scelta di qualche napoletano che lunedì non sarà allo stadio. Comunque, la quota 40mila potrà essere superata senza troppe difficoltà negli ultimi giorni di vendita.