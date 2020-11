Tutto come previsto. Dopo le confermate negatività ai tamponi di ieri, il Napoli riabbraccia David Ospina. Il portiere colombiano aveva saltato le ultime due sfide degli azzurri per problemi, ma recupera e sarà disponibile questa sera contro la Roma al San Paolo.

Resta ancora fuori Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano non è mai tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni e non andrà nemmeno in panchina contro i giallorossi.

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini;

Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui;

Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski;

Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente.

Ultimo aggiornamento: 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA