Napoli-Roma, è Elmas il jolly: carta a sorpresa contro Mou

Eljif Elmas le ha giocate tutte, l'unico tra gli azzurri sempre schierato da Spalletti e spesso decisivo quando è entrato a partita in corso. E stavolta contro la Roma potrebbe cominciare dall'inizio, più che mai in corsa per un posto da titolare: il macedone può essere impiegato da mezzala nel centrocampo a tre o da trequartista alle spalle della punta centrale e cioè di Osimhen.

Si è disimpegnato bene in tutti i ruoli, un jolly...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati