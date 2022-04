Napoli-Roma, Di Lorenzo c'è: anche Petagna spera nel recupero

Allenamento mattutino per il Napoli di Luciano Spalletti che questa mattina ha potuto sorridere nel rivedere insieme con il gruppo Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro si era fermato prima della sosta per le nazionali di marzo, contro l'Udinese, a causa di una distorsione al ginocchio destro, ma sembra essere pronto ormai al recupero completo dall'infortunio.

Come informato dal club attraverso il sito ufficiale, Di Lorenzo ha fatto palestra, lavoro personalizzato ed ha svolto la prima parte della seduta con la squadra. Ancora difficile stabilire se potrà rientrare almeno tra i convocati con la Roma lunedì, ma di certo si candida fortemente al rientro per la sfida all'Empoli della prossima settimana. Anche Alex Meret ha svolto allenamento completo con i compagni questa mattina, in vista della Roma spera Andrea Petagna, che quest'oggi ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo.