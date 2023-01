Napoli-Roma, probabili formazioni: Kvaratskhelia si allena in gruppo, è pienamente recuperato

La bella notizia per i tifosi del Napoli arriva subito da Castel Volturno: Khvicha Kvaratskhelia ha svolto l'intera seduta in gruppo. Il calciatore georgiano ha quindi completamente recuperato dai problemi influenzali avuti nell'ultima settimana e che l'hanno tenuto fuori per la gara in trasferta contro la Salernitana, tornando ad allenarsi con i compagni questa mattina.

Una buona notizia per Luciano Spalletti, che quindi avrà a disposizione Kvaratskhelia per il prossimo impegno in vista, quello di domenica sera contro la Roma. Il toscano potrà contare sul gruppo al completo, con un volto nuovo: questa mattina primo allenamento anche per Pierluigi Gollini, da ieri ufficialmente nuovo portiere del Napoli.