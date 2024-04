Soltanto Gollini alza bandiera bianca e quasi certamente salterà la sfida con la Roma in programma domenica pomeriggio al Maradona. L'infermeria in casa Napoli resta con un solo “paziente” sotto osservazione. Il portiere ex Atalanta oggi non si è allenato a causa di un trauma distorsivo alla spalla e difficilmente rientrerà tra i convocati per la sfida con i giallorossi di Daniele De Rossi.

Per il resto tutti abili e arruolabili da parte di Calzona. La squadra da stasera è in ritiro in un albergo a Caserta, con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Sta molto meglio anche Mathias Olivera che si è gettato alle spalle l'infortunio agli adduttori subito nella trasferta di Monza e farà parte dei 22 azzurri che proveranno a ritrovare la strada dei tre punti contro la Roma.

Difficilmente però, il cursore di fascia uruguagio sarà schierato dal primo minuto da parte di Calzona che sembra orientato a preferirgli Mario Rui sulla catena di sinistra. Il portoghese ha scontato il turno di squalifica – con lui anche Rrahmani – ed insieme al centrale kossovaro si riprende una maglia da titolare nel pacchetto arretrato completato da Di Lorenzo sulla destra e Juan Jesus al centro. Dalla cintola in su, invece, il tecnico del napoli dovrebbe affidarsi ai suoi fedelissimi nonostante abbia lasciato intendere di decidere soltanto in realzione a quanto visto e quanto vedrà durante le sedute di lavoro. Non ci sono intoccabili insomma.

E del resto, classifica alla mano, non potrebbero essercene. In ogni caso tra centrocampo ed attacco dovrebbe essere il solito Napoli. Lobotka avrà il compito di dettare i tempi in cabina di regia con Anguissa e Zielinski ai suoi fianchi. In attacco invece spazio al tridente composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.