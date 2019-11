Sembrerebbe essere un vero e proprio ammutinamento quello dei calciatori del Napoli dopo la partita di Champions League contro il Salisburgo, terminata 1-1. Gli azzurri hanno lasciato il campo autonomamente non presentandosi nemmeno ai microfoni delle tv, rompendo così in maniera non autorizzata, secondo alcune fonti, il ritiro che era stato indetto dalla società appena poche ore fa.

Secondo una prima versione riportata da Sky Sport, i calciatori sarebbero stati autorizzati dal club di Aurelio De Laurentiis a lasciare il San Paolo e tornare nelle rispettive abitazioni, ma poi è emerso che non sarebbe stato così.



C’è confusione intorno a questo Napoli che resta ancora in corsa per il passaggio agli ottavi di finale del torneo dopo il pareggio di questa sera. A conferma di ciò, anche il comportamento di, l’allenatore azzurro che non si è presentato in conferenza sorprendendo stampa e tv.