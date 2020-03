LEGGI ANCHE

È stato uno dei colpi dell'ultimoinvernale, un investimento anche per il Napoli che ha anticipato la concorrenza pur di aggiudicarselo con un contratto importante, fino al 2025, ma ora pernon ci sono più certezze: «Il mio contratto comincia a luglio e sarò a disposizione degli azzurri, ma per ora non sappiamo come andrà a finire con questa storia del coronavirus».«Eravamo in campo qualche settimana fa, poi anche i calciatori sono stati contagiati, ma non abbiamo altre novità», ha continuato Rrahmani a Supersport. «Non ci hanno detto quando si potrà rientrare ad allenarci, probabilmente non prima di fine aprile. Un peccato anche per la nazionale, volevamo gli, ma è stato meglio rinviare piuttosto che giocare senza tifosi».