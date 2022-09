Napoli, Rrahmani promuove Kim: «Può diventare come Koulibaly»

Notte da urlo anche per Amir Rrahmani, nuovo veterano della difesa azzurra che aspettava il primo gettone in Champions League: «Abbiamo fatto risultato contro una squadra molto forte. Era importante vincere ma il risultato viene dopo la grande prestazione fatta. Io leader? Ormai sono qua da tre anni, sto provando a dare il massimo, a essere uno dei leader della difesa, per aiutare i compagni di reparto».

Orfano dell'ex compagno di difesa, adesso Rrahmani vive da protagonista la fase difensiva insieme con Kim Min-Jae: «Koulibaly era tra i difensori più forti al mondo, Kim può diventarlo: ha le qualità giuste per diventare tra i più forti in circolazione. Non so dove possa arrivare questo Napoli, vediamo: ora pensiamo alla prossima partita, al campionato e allo Spezia».