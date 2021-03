Rrahmani torna a Napoli: il difensore lascia il ritiro del Kosovo

Amir Rrahmani torna a Napoli. Il difensore kosovaro era rientrato in patria per raggiungere la nazionale ma il problema fisico che l'ha tenuto out anche contro la Roma in campionato non gli permetterà di aggregarsi ai compagni del Kosovo.

«Amir Rrahmani ha lasciato il ritiro, impossibilitato a partecipare alle tre partite di questo mese a causa di un infortunio» si legge dai canali ufficiali della nazionale. «Impossibilitato dal recuperare, nonostante la volontà e la grande voglia di esserci, Rrahmani tornerà nel suo club per proseguire con la guarigione dell'infortunio. La Federcalcio del Kosovo augura ad Amir di tornare al più presto sul campo verde e di essere a disposizione della Nazionale per le prossime sfide».