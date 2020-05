LEGGI ANCHE

Ai microfoni ufficiali del, è tornato a parlare anche, prossimo difensore delacquistato dal club azzurro a gennaio. «Sto provando ad allenarmi anche da solo, sappiamo tutti che è diverso rispetto ad allenarsi con il resto della squadra. Mancano le giuste motivazioni. La Serie A la guardavo da piccolo, quando sei più giovane ti sembra difficilissima, ma poi se ti senti pronto non è così complicato» ha detto il difensore.«Quando il Napoli ha manifestato il suo interesse ho parlato con il club che mi ha chiesto di restare concentrato concentrato sulla squadra fino a fine stagione. Io ho dato garanzie, voglio sempre dare il massimo» ha continuato, che ha poi commentato la stagione. «, Gervinho e Boga sono quelli che mi hanno messo più in difficoltà, veloci e forti tecnicamente. Diho visto anche qualche partita al, è veramente difficile da marcare. Fossi rimasto alla Dinamo avrei giocato in Champions, ma il campionato croato è di livello inferiore rispetto alla Serie A. Poi non avrei potuto firmare con una squadra come il: fossi rimasto in Croazia sarebbe stato tutto più difficile».