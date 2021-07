Napoli, Rrahmani promuove Spalletti: «È importante trattenere Koulibaly»

«Queste amichevoli ci servono, ci sono tanti calciatori che ancora non sono tornati e li stiamo aspettando, ma tutti quelli che sono qui danno il massimo». Così parla Amir Rrahmani, difensore del Napoli oggi titolare nell'ultimo test-match a Dimaro contro la Pro Vercelli. «È ancora presto per capire le differenze che ci sono con il nuovo allenatore ma l'impatto con Spalletti è stato positivo».

«Spalletti è un allenatore che sa cosa vuole, che stile di gioco adottare, cosa chiedere ai giocatori» ha continuato il difensore del Napoli a Canale 21. «Conosce le nostre qualità, sa cosa possiamo fare e ci trasmette i suoi principi. Conosce bene tutti noi, vuole mettere il suo stile di gioco in campo. Incatenarsi per Koulibaly? Sì, è un giocatore importante per il Napoli».