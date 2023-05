Napoli-Rrahmani ufficiale: rinnovo fino al 2028

Come informato dal Napoli, il club azzurro e Amir Rrahmani hanno ufficializzato oggi l'accordo per il nuovo contratto che era arrivato già negli scorsi mesi e andava solo ufficializzato. La società e il difensore kosovaro - in azzurro dal 2020 - hanno prolungato il contratto per le prestazioni sportive del napoletano fino al 30 giugno 2027. Nell'accordo, anche una opzione di prolungamento da parte del club che potrebbe protrarre la scadenza al 30 giugno 2028.

🤝 Prolungato il contratto di Amir Rrahmani fino a Giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028!



👉 https://t.co/Ni1r124R0H



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/QAv8eRGs4J — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 26, 2023