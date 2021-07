Napoli, Rrahmani volta pagina: «Spalletti? Già so cosa vuole da me»

Torna a parlare Amir Rrahmani, il difensore del Napoli protagonista del ritiro di Dimaro. «Il finale della scorsa stagione è stato un momento difficile per tutti, eravamo riusciti a risalire la china fino alla Champions ma non ci siamo riusciti. Ma abbiamo fatto un miracolo nella seconda parte di stagione» ha detto a Radio Kiss Kiss il calciatore azzurro.

«Ora l'Europa Legue è un obiettivo come tutti gli altri che giochiamo: scudetto e Coppa Italia. Non sappiamo mai cosa ci porterà il futuro» ha continuato il difensore azzurro. «A Dimaro abbiamo fatto dieci giorni di buon lavoro, duro ma è normale perché l'inizio della stagione è sempre così. Spalletti? Sappiamo già cosa vuole e cosa chiede alla difesa, lavoriamo per crescere da questo punto di vista».