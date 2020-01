LEGGI ANCHE

«Una settimana fa mi ha confermato che verrà a Napoli. È felice a Verona, ma sarà ancora più felice di continuare la carriera a Napoli. Mi ha confermato però che si muoverà solo in estate». Così ha parlato Bajram Shala, team manager della Nazionale del Kosovo che ha parlato del futuro di, ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore del Napoli , ai microfoni di Radio Marte.Il giocatore del Verona ha già un accordo con la società azzurra, così come con il Verona. Le parti aspettano solo l'accordo delcon Amrabat - altro elemento dei veronesi - per chiudere definitivamente. « Rrahmani è un giocatore importante, un grande lavoratore» - ha aggiunto - «Non grida, ci tiene a fare le cose in un certo modo. È un difensore straordinario sull’avversario e sulla palla, forse un po’ meno nel giocare con i piedi, ma sta lavorando e crescendo molto. Giocare nel Napoli, in uno stadio come il San Paolo poi, sarebbe una grande cosa per tutto il popolo kosovaro».