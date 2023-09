Nonostante 15 azzurri siano in giro per l'Europa, Rudi Garcia è arrivato a Castel Volturno come sempre con largo anticipo rispetto alla squadra che invece ha iniziato ad arrivare nel centro tecnico poco prima delle 17. Per il tecnico francese l'occasione per lavorare con alcuni calciatori che fino ad adesso hanno avuto dei problemi fisici come Mario Rui e concentrarsi con Natan in vista della ripresa della stagione.

APPROFONDIMENTI Macedonia del Nord-Italia, Elmas sfida il suo passato con Spalletti Lindstrom in Danimarca: «Ho preferito il Napoli al Liverpool» Ostigard in Norvegia, il ct Solbakken: «Giocherà perché a Napoli non ha spazio»

In ogni caso, clima come sempre assai sorridente, le tossine per la malanotte con la Lazio sono già alle spalle, ma l'idea di Garcia è di affrontare il discorso al ritorno dei nazionali. Che arriveranno, questo è il vero guaio, proprio a ridosso del match con il Genoa, in programma sabato 16 settembre.