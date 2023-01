Napoli, ritorno di fiamma con Umbro? I rumors sul web

È ancora una volta il web il teatro preferito delle voci di mercato, un mercato che però non finisce stavolta in campo: torna Umbro sulle maglie del Napoli? Questo il rumors venuto fuori da NSS, nota rivista di sport & moda che nelle ultime ore ha rilanciato via web il possibile ritorno di fiamma tra lo sponsor inglese e il club di Aurelio De Laurentiis.

Non sarebbe una prima volta visto che Umbro ha già vestito il Napoli tra il 1991 e il 1994: stagioni non di certo indimenticabili dal punto di vista sportivo ma che comunque hanno lasciato un segno importante.

Umbro produsse per il Napoli maglie diventate poi iconiche e vestite da grandi campioni: da Zola a Careca, da Blanc a Alemao nell'era subito successiva all'addio di Maradona. Ma i rumors sono destinati a restare tali: la partnership tra Napoli e Armani con il marchio EA7 che va avanti da due anni continuerà anche nelle prossime stagioni.