Napoli, Saint-Maximin idea se parte Lozano?

Con il futuro in bilico di Hirving Lozano, il Napoli sfoglia la margherita per capire chi potrebbe essere erede del messicano in quella zona di campo.

Secondo Footmercato, Garcia avrebbe indicato al club anche il nome di Allan Saint-Maximin, l'esterno francese classe 1997 che nell'ultima stagione ha ben figurato in Premier League con la maglia del Newcastle.

Ottima gamba, qualità innegabile, Saint-Maximin piace al Napoli già da diverse sessioni di mercato, ma quando aveva deciso di lasciare il Nizza nel 2019 aveva preferito proprio la Premier League. Il Newcastle lo lascerebbe andare, ma servono almeno 20-25 milioni per convincere gli inglesi, che vorrebbero cederlo nel campionato saudita.