LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nome di Allan Saint-Maximin è stato accostato alnelle scorse settimane, il profilo del calciatore delpoteva essere uno dei più interessanti per il club azzurro che cerca alternative in attacco, ma secondo quanto raccontato da Sky Sports UK il francese non lascerà la Premier League in questa estate di mercato.Il club inglese vorrebbe trattenerlo e ha comunicato al Napoli che non ci sono possibilità di vederlo altrove nei prossimi mesi. Ma la mossa delpotrebbe sembrare, secondo i report in Inghilterra, più un gioco al rialzo, per capire quanto i club interessati potrebbero spingersi economicamente nelle prossime settimane. Insieme agli azzurri, su Saint-Maximin ci sono anche