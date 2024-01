Napoli-Salernitana, l'urlo degli ultras: «Andate via, vogliamo solo chi ha rispetto»

Aria di derby allo stadio Maradona, ma Napoli-Salernitana è anche l'occasione ideale per gli ultras per far sentire la propria voce. Appena prima del calcio d'inizio, infatti, i tifosi del gruppo organizzato 1972 hanno esposto uno striscione che fotografa il momento azzurro: «Chi non se la sente ci saluti con dignità, vogliamo solo chi ha orgoglio, ambizione e rispetto per la città» si legge dallo striscione presentato in Curva B.