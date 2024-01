Napoli-Salernitana anticipata al sabato alle 15: vietata la trasferta ai salernitani

Dopo l'ultimo turno di Coppa Italia che ha visto sconfitti i granata di Pippo Inzaghi, la decisione definitiva: Napoli-Salernitana, valida per la ventesima giornata di campionato, si giocherà allo stadio Maradona alle 15 di sabato 13 gennaio 2024. La gara tra le due squadre campane, dunque, è stata anticipata di un giorno rispetto a quanto previsto consentendo poi al Napoli di volare verso gli Emirati Arabi per poter incontrare la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa Italia prevista per il 18 gennaio prossimo.

Nel frattempo, come informato da prefetto di Napoli Michele di Bari, è stata vietata la vendita dei biglietti per la gara ai residenti in provincia di Salerno, fatti salvi i sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Società sportiva “S.S.C.

Napoli”. Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms), che con determina del 28 dicembre scorso ha evidenziato l’accesa rivalità tra le due tifoserie sfociata in gravi incidenti negli ultimi faccia a faccia tra le due squadre.