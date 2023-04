Napoli-Salernitana, gli ultras da brividi: «Una bandiera per chi non c'è più»

Scendono in campo anche gli ultras della Curva B in vista di Napoli-Salernitana della prossima domenica che potrebbe significare scudetto: «Troppe ne abbiamo passate in questi trentatre anni, tante generazioni si sono succedute alimentate solo dal racconto, è il racconto che non ha mai fatto spegnere la fiamma della passione, è il racconto che da secoli da forza alla nostra identità, è il racconto che obbligherà tanti testimoni di domani a raccogliere la staffetta e diventar anch'essi paladini della narrazione» si legge. «Ma proprio nel rispetto dei tanti che con il loro insegnamento e con i loro racconti ci hanno fatto innamorare di quei colori e purtroppo sono mancati, portate due bandiere, una personale ed un'altra per chi non c'è più ed avrebbe meritato di esserci».