In occasione del match contro la Salernitana, ha fatto esordio al Maradona una bandiera tutta dedicata a Luciano Spalletti, presente in Curva B per tutto il match e anche all'esterno dello stadio. A ringraziare i tifosi ci ha pensato Samuele Spalletti, primogenito dell'allenatore toscano che oggi era a Fuorigrotta e ha immortalato l'omaggio sui social: «Grazie napoletani».