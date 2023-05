Dall'euforia per il gol, che avrebbe potuto regalare l'aritmetica per lo scudetto, con tanto di dedica del difensore Olivera alla compagna, fino ad arrivare all'immediata voglia di riscatto del numero uno, Alex Meret. C'è un concentrato di emozioni nel post partita in agrodolce dei protagonisti azzurri. Il portiere del Napoli non nasconde l'amarezza per quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Ma è soltanto rinviato, intendiamoci. «Siamo tutti rammaricati - ammette l'ex numero uno dell'Udinese - perchè volevamo festeggiare in casa, davanti ai nostri splendidi tifosi. L'atmosfera al Maradona era davvero speciale. Un'aria diversa. In questi giorni si tocca con mano come la città ci stia vicino e voglia vivere questo momento che manca da un po' di tempo a Napoli. Anche oggi (ieri ndR) ci hanno spinto dall'inizio alla fine ed anche oltre e noi vogliamo regalargli questa gioia».

Meret non nasconde comunque il dispiacere per il pareggio nel derby. «Un peccato perchè eravamo riusciti a sbloccarla e poi, per una nostra disattenzione ed una grande giocata del loro attaccante (Boulaye Dia ndR), che ha fatto un gran gol, abbiamo subito la rete del pareggio». Un gol pesante che impedisce al portiere di centrare l'ennesimo clean sheet stagionale (sarebbe stata la sedicesima partita senza subire reti da parte del portierone azzurro) ed al Napoli di rinviare di qualche giorno la festa scudetto. «Ci manca ancora un piccolo passo per l'obiettivo», rilancia Meret. Nonostante la rete realizzata ieri dalla Salernitana, la difesa azzurra resta la meno battuta del campionato. E da ieri lo è in assoluta solitudine, complici le tre reti incassate dalla Lazio (che condivideva il primato con la retroguardia di Spalletti) nella trasferta di Milano contro l'Inter. Magra consolazione, verrebbe da dire. Fino a un certo punto, perchè il Napoli avrà la possibilità di riscattarsi e staccare l'agognato traguardo tra pochi giorni.

Ironia della sorte, gli azzurri avranno il loro secondo match point scudetto giovedì prossimo nel turno infrasettimanale della 33esima giornata di massima serie alla Dacia Arena di Udine. Proprio in «casa» di Meret, friulano doc, nato e cresciuto nel settore giovanile bianconero. «Avrei preferito vincerlo qui a Napoli, al Maradona - confessa senza mezzi termini - Ma non è andata così e se l'aritmetica arriverà ad Udine sarò comunque felice: avrò tutta la mia famiglia a vedermi all'opera e sarà una gioia in più». Il portiere ex Spal parla anche della forza del gruppo che è sempre stata il valore aggiunto della squadra, capace di autentiche prestazioni straordinarie nel corso di tutta la stagione. Quella stessa forza che il Napoli dovrà tirare fuori anche e sopratutto in questo rush finale per brindare finalmente al tricolore. «Il grande spirito di squadra è sempre stato la nostra forza - ammette - tutti si mettono a disposizione del gruppo. Non cerchiamo mai di giocare e di risolvere la partita singolarmente. Sono cose che quest'anno si stanno vedendo ed hanno portato i loro frutti. Stiamo facendo bene a livello di gioco, di unione e di compattezza. Ognuno di noi è capace di aiutarsi sempre a fare qualcosa in più per il compagno».

Per oltre 20’ Mathias Olivera ha cullato il sogno di essere il match winner non solo e non tanto del derby, ma sopratutto del meritatissimo terzo scudetto azzurro. Il suo colpo di testa vincente a metà ripresa, sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Raspadori (entrato da poco meno di due minuti insieme ad Elmas), ha illuso i 51mila del Diego Armando Maradona. Un avvitamento straordinario dopo aver lasciato sul posto Daniliuc che il portiere della Salernitana Ochoa (tra i migliori dei suoi) ha potuto soltanto guardare infilarsi in rete. Poi il boato del Maradona (e di tutta la città incollata a tv e smartphone) e quella corsa piena di gioia sotto la curva B per ricevere l'abbraccio di una delle parti più calde del tifo azzurro. Non solo. Il difensore uruguagio, in un attimo è stato circondato e sommerso dall'abbraccio di tutta la squadra - panchina compresa che si è fiondata sotto la curva - per la rete che aveva sbloccato il risultato e sembrava mettere la definitiva ipoteca sul titolo di campioni d'Italia. Per Olivera, 25 anni di Montevideo, prelevato a inizio stagione dal Getafe, è la seconda rete da quando veste la maglia del Napoli. E sarebbe stata anche la più importante, considerando che il primo sigillo lo aveva messo a segno allo Zini di Cremona, quando il risultato però era già ampiamente nelle mani della truppa di Luciano Spalletti. Allora il difensore aveva siglato il definitivo 4-1 (sempre di testa) ai danni dei lombardi, ieri ha assaporato il gol dello scudetto.

Il difensore della nazionale Uruguaiana, nonostante la legittima euforia per la marcatura, ha anche avuto un pensiero per la sua compagna Belu Garcia, dedicandole il gol. Poi è arrivata anche la sostituzione, probabilmente più per evitare il rischio di un secondo giallo (era già stato ammonito) che per una sorta di standing ovation. Mai ad immaginare che Dia poco più tardi avrebbe trovato il jolly per i granata, rinviando la festa al Napoli. Una festa soltanto rinviata di qualche giorno.