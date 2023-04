Inviato a Torino

L’attesa cresce sempre di più per il Napoli che deve percorrere le ultime rampe per afferrare lo scudetto. Biglietti già andati a ruba per il derby contro la Salernitana: appena è partita la prevendita è scattata la caccia ai biglietti dei settori più richiesti, le curve e i distinti superiori.



Sabato pomeriggio al “Maradona” ci sarà un altro sold out, uno dei tanti pienoni di questa magica stagione degli azzurri. L’acquisto dei biglietti è consentita solo ai possessori della Napoli Fidelity Card ed è vietata ai residenti di Salerno e provincia a meno che non siano provvisti della fidelity card azzurra. Stessa misura adottata in occasione del derby d’andata del 20 gennaio scorso all’Arechi in cui venne vietata la vendita ai tifosi azzurri.

L’ultimo pienone ci fu in occasione del ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Milan (52.728), numero simile di spettatori registrato in occasione della sfida di gennaio scorso contro la Juventus al “Maradona”, quello assoluto è stato stabilito in occasione della sfida di Champions contro l’Ajax (53mila spettatori). Per le partite europee allo stadio di Fuorigrotta c’è stata sempre uno grande partecipazione di pubblico: oltre 50mila per la supersfida contro il Liverpool di settembre scorso, la prima della fase a gironi e per il match di ritorno degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte.



Quest’anno la straordinaria cavalcata del Napoli in campionato ha richiamato sempre il pubblico delle grandi occasioni per le partite casalinghe al Maradona, Anche il 2022 si era chiuso con un pubblico da 50mila al Maradona in occasione della partita contro l’Udinese vinta 3-2 dagli azzurri, l’ultima gara dello scorso anno prima della sosta per i Mondiali in Qatar. E la media spettatori si è mantenuta alta durante tutta la stagione con una splendida cornice di pubblico a Fuorigrotta. I risultati positivi degli azzurri hanno subito portato grande entusiasmo con il 4-0 al Monza nell’esordio casalingo che arrivò dopo la prima vittoria in campionato il giorno di Ferragosto per 5-2 al Bentegodi contro il Verona.





E ora mancano le ultime quattro partite di serie A: il derby con Salernitana, Fiorentina, Inter e Sampdoria. Tutte partite attesissime perchè saranno quelle che concluderanno la straordinaria cavalcata del Napoli.



Un Maradona più azzurro che mai con il tifo ritrovato dopo la pace sancita dal presidente De Laurentiis con i gruppi ultrà alla vigilia del match di Champions contro il Milan, partita in cui allo stadio di Fuorigrotta si rividero bandiere in tutti i settori e tornò il solito straordinario incitamento delle curve. Prima del via del match dei rossoneri una spettacolare coreografia allo stadio nei distinti. E ora in occasione del derby contro la Salernitana il Maradona sarà caldissimo come per le successive partite contro Fiorentina e Inter e l’ultima contro la Sampdoria.



Tifosi azzurri che si sono fatti sentire anche in trasferta e sono stati sempre molto numerosi. Dopo lo stop alle trasferte per gli scontri sull’A1 di gennaio tra ultrà della Roma e quelli del Napoli c’è stato di nuovo il via libera in occasione del match a Torino contro i granata di Juric e lo stadio per metà era colorato di azzurro.

L’incitamento alla formazione di Spalletti nei match fuori casa non è mancato mai, anche nelle partite in cui c’era il divieto di vendita ai residenti a Napoli (quelle di Empoli, di Reggio Emilia contro il Sassuolo e di La Spezia) ci fu un grande seguito dei tifosi napoletani residenti al nord.