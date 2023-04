Napoli-Salernitana, il derby speciale di Mazzocchi: che duello con Kvaratskhelia

Un derby nel derby. Un duello in cui i muscoli stavolta hanno avuto probabilmente un pizzico la meglio sull'estro e la fantasia. Quest'ultima griffata Khvicha Kvaratskhelia, sulla sponda opposta Pasquale Mazzocchi. Stessa fascia, uno di fronte all'altro. Per Mazzocchi una partita speciale. Non solo perchè rientrava dal primo minuto con la maglia della Salernitana, ma anche e sopratutto perchè lui è napoletano doc (del quartiere Barra) ed allo stadio, che una volta si chiamava San Paolo, ci andava con l'intera famiglia in curva e in tribuna.

Ieri ha preso in consegna il georgiano e se l'è cavata dignitosamente. Giusto un pizzico di difficoltà all'inizio del match per tentare di frenare la verve di Kvara che poi gli ha preso le misure, complici anche i puntali raddoppi di marcatura da parte di Daniliuc.

Il georgiano ha deliziato la platea con i suoi soliti dribbling ubriacanti, ma non è riuscito ad essere incisivo come in passato.

Mazzocchi dal canto suo, una volta preso confidenza con il terreno di gioco del Maradona, ha provato anche a proporsi sulla catena di destra, producendo il primo solletico alla porta del Napoli: su un suo traversone a metà primo tempo, sporcato da un difensore azzurro, Meret è stato costretto agli straordinari. Il duello tra i due si è concluso quando Sousa ha deciso di richiamare Mazzocchi panchina (al suo posto Sambia). Un duello finito in parità come il finale del match.