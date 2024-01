Inviato a Castel Volturno

La pazienza di De Laurentiis, ancora una volta, si è esaurita. È passato, in un lampo, dal "mea culpa" e dalla scuse («è solo colpa mia») dopo la gara con il Monza alla sfuriata del dopo Torino. Insomma, è tornato quello dei vecchi tempi. Il ritiro fa rima con guai, a Napoli: lo ordinò ai tempi di Ancelotti e scoppiò l'ammutinamento, lo impose dopo la rimonta choc di Empoli e da lì nasce la frattura con Spalletti che non è mai riuscito a risanare. Resterà lontano dalla squadra: non intende, stavolta, raggiungerla nel ritiro di Pozzuoli.

Se ne starà alla larga. Eviterà anche discorsi al telefono. Non vuole fare la balia di Mazzarri, non vuole più avere quei colloqui "ad personam" con i calciatori come ha fatto dopo la prima crisi di Garcia. Forse, ora, rimpiange non aver difeso a spada tratta il francese, non aver evitato che finisse sulla gogna. Basta: si rivedrà solo allo stadio Maradona per il derby con la Salernitana e poi partirà per Riad l'indomani assieme alla squadra. Prima di allora, non vuole avere contatti con la squadra. E magari a Riad parlerà del premio per il trionfo in Supercoppa a cui pure pensa.

Non era a Torino, è fuori dall'Italia. Da giorni. Ha saltato ieri anche l'assemblea di Lega e neppure si è collegato perché le cose da fare erano tante. Al suo posto, nella sede di via Rossellini, l'uomo dei conti Chiavelli. Ci vorrà del tempo per scoprire quanto profondi siano gli effetti della lectio magistralis impartita dal Torino di Juric (vecchio pallino, sembrava uno degli eredi designati di Gattuso) al Napoli, ma una cosa è già chiara: il pomeriggio con i granata è destinato a mettere in discussione tutto, a partire dal feeling che unisce i vertici del club a molti dei fedelissimi dello scudetto. Zielinski, per esempio. Ma anche Juan Jesus e Rrahmani. De Laurentiis ha dentro di sé uno scomodissimo fardello di perplessità, sgradevoli interrogativi, tanta delusione. Sensazioni molto scomode con cui convivere pensando agli sforzi fatti per arrivare tra i primi venti club d'Europa. Ma anche agli errori giganteschi commessi, uno dopo l'altro, come in una serie infernale, dal 4 giugno in poi.

Si va oltre il dispiacere di una sconfitta, la sensazione è quella del tradimento. Anche perché Monza e Torino non possono essere accantonati come delle giornate storta. Qualcosa non funziona: De Laurentiis torna a vestire il ruolo del padre-padrone, ordinando il ritiro. E poco importa che proprio questa figura dell'uomo solo al comando (anche se si parla della società di sua proprietà), nel calcio, non funziona: pensa, adesso, a figure professionali per il futuro, la rivoluzione sarà anche dirigenziale. Il feeling con Mazzarri non si è rotto e non è vero che si aspettava le dimissioni del tecnico (cosa che Walterone non ha mai fatto né pensato): però, è stato ingaggiato proprio perché in tanti hanno creduto nella sua capacità di voltare pagina, dando a questa squadra, a tutto l'ambiente, quella serenità tanto a lungo invocata. Cosa che non è successa. Impresa che forse è stata data per certa, dimenticando che un qualche problema profondo c'è. E che De Laurentiis non ha saputo affrontarli in estate.

L'Europa non è ancora persa. La Champions è distante cinque punti. Per questo De Laurentiis non si arrende: ovvio, sembra la mossa della disperazione, il ritiro. Ma è anche un attestato di stima per Mazzarri. Ma se non servisse? Il patron spera nella svolta nel girone di ritorno e si tuffa sul mercato. Ha un budget da 60 milioni, punta il difensore centrale, forse pensa di prenderne persino due di difensori. Vuole cambiare volto alla squadra a gennaio. In maniera radicale. Non è questione di costi, ma come sempre non vuole essere preso per il collo. Anche lui, ormai, è consapevole che il progetto con cui è stata ripensata e costruita la squadra del dopo scudetto è stato un errore. Ma crede che ci siano ancora le condizioni per riscattarsi in Italia. E poi magari anche in Europa, negli ottavi con il Barcellona. Vive questi momenti come sempre: al telefono, cercando consigli da chiunque, provando a carpire segreti su come uscire fuori dal tunnel: avere dubbi e perplessità diventa inevitabile, per non dire della clamorosa inferiorità atletica della squadra. E allora ecco che per l'estate l'idea è quella di richiamare Francesco Sinatti, magari dopo avergli fatto concludere l'Europeo in Germania con l'Italia. È il preparatore atletico rimpianto ed è normale che adesso un altro tassello potrebbe essere riportarlo a Napoli. Dopo esserlo fatto andare via, senza difenderlo a spada tratta. Sinatti tornerebbe a occhi chiusi qui. Sempre con l'ok della Figc.