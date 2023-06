In principio, furono molto vicini. Seduti accanto nello stadio Maradona in occasione del primo derby Napoli-Salernitana del nuovo corso societario granata e quasi sulle stesse posizioni in Lega. Poi qualcosa è accaduto tra De Laurentiis e Iervolino, i presidenti dei due club campani di serie A. Proprio partendo da quelle posizioni in Lega sul futuro del calcio, adesso contrapposte.

Iervolino è favorevole a una apertura per i fondi, che a suo avviso consentirebbero di ridurre il gap degli introiti tra club di prima fascia e club di fascia medio-bassa, mentre De Laurentiis è assolutamente contrario e ha preso una posizione durissima in occasione dell'ultima assemblea a Roma, con parole cariche di ira nei confronti di chi guida la Lega, quei dirigenti che lo avrebbero poi premiato il 4 giugno per lo scudetto.

L'incontro di De Laurentiis con Sousa, inserito nel casting per la successione a Spalletti, rischia di incrinare definitivamente i rapporti. Iervolino aveva inviato una Pec al tecnico portoghese per confermare il rinnovo fino al 2025, però l'ex campione della Juve può versare un milione e liberarsi entro il 20 giugno. Si inserirà il Napoli in questa finestra? De Laurentiis conosce bene contratti, clausole e Pec. Inviò in aprile quella a Spalletti per bloccarlo sulla panchina del Napoli, poi si lasciò “convincere” dalle parole dell'allenatore e lo lasciò libero di non continuare ad allenare gli azzurri, a patto di restare inattivo fino al 30 giugno 2024.

Nella questione allenatori c'è stato un atteggiamento differente di De Laurentiis. Il presidente del club campione d'Italia non ha avvicinato Italiano - e lo ha confermato anche la dirigenza della Fiorentina - perché Commisso e Barone, patron e manager della società viola, sono suoi alleati in Lega. Questa “attenzione” non vi è stata nei confronti di Iervolino. E' stato anche un “segnale” sullo scottante tema dei fondi?

E, a proposito, al momento non è detto che Sousa venga al Napoli o resti alla Salernitana. Ha altre offerte dall'estero e, nel caso vi fosse la rottura tra la Juve e Allegri, lui sarebbe ai primi posti della lista.