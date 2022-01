Napoli-Salernitana, il nipote del presidente Iervolino in panchina

Il numero uno, nel senso di primo, nella tabella degli acquisti e il numero 39, sulla maglia, nella panchina al Diego Armando Maradona. Un triplo salto mortale per Antonio Pio Iervolino, nipote del "fresco" presidente Danilo presidente della Salernitana. Il giocatore arrivato dall'Imolese è stato un affare di famiglia e, come regalo, oltre alla maglia della Salernitana anche la convocazione in prima squadra contro il Napoli. Iervolino junior è un centrocampista che Sabatini, direttore sportivo, già conosceva.

