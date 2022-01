Insigne, 115 come Maradona: «Napoli, ti amo sempre»

Finalmente in gol. Dopo due settimane di assenza, Lorenzo Insigne torna in campo e lo fa subito da protagonista. Il capitano del Napoli si procura e segna il rigore che vale per lui il gol numero 115 in maglia azzurra, eguagliando l'idolo di sempre Diego Armando Maradona. Dopo la rete, per Lorenzo anche la dedica alla maglia: «Ti amo sempre» dice indicando lo stemma del Napoli. Il capitano a fine anno lascerà l'Italia per trasferirsi al Toronto.

