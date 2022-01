Insigne, l'agente chiarisce sui social: «Hai spiegato a chi non ha capito»

Il gol 115 e una dedica d'amore alla maglia del Napoli. Lorenzo Insigne si è preso la scena al Maradona contro la Salernitana eguagliando Maradona e con una deidca speciale. Chiarita anche dal suo agente, Vincenzo Pisacane, via social. «Volevo fare una conferenza stampa così da poter spiegare tante cose a chi non ha capito, o ha fatto finta di non capire, ma ci hai pensato tu sempre sul campo, a modo tuo».

