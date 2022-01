Napoli-Salernitana, riecco Insigne: anche Ospina torna disponibile

Un gruppo quasi al completo. Luciano Spalletti sorride, l'allenatore del Napoli ritrova quasi tutti gli azzurri in vista del match di questo pomeriggio al Maradona contro la Salernitana. Convocato il capitano Lorenzo Insigne, così come anche David Ospina: entrambi avevano saltato le ultime due sfide tra Fiorentina in Coppa Italia (il portiere aveva lasciato all'intervallo) e Bologna in campionato. Confermato Osimhen. Restano indisponibili solo Anguissa, Koulibaly e Ounas, che hanno partecipato alla Coppa d'Africa.

LEGGI ANCHE Napoli, nuova maglia (la decima) per San Valentino a 125 euro

Questo l'elenco completo:

Meret, Ospina, Marfella

Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli

Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.