Mertens, un regalo a Insigne: «Lorenzo mi mancherà a Napoli»

«Abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate all'inizio, poi diventa difficile se non segni». Dries Mertens tira un sospiro di sollievo e sorride per il suo Napoli. «Loro hanno segnato con un solo tiro in porta. Gol per convincere De Laurentiis? L'ho detto un po' scherzando, ma è importante segnare e dare una mano alla squadra».

Nella ripresa, il rigore "dato" a Insigne. «È un momento importante per lui, ha fatto una scelta importante per la sua vita e a me mancherà» ha continuato Dries a Dazn. «Non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto per noi, gli ho lasciato il rigore per questo. Vuole finire bene la sua vita qui, ci dispiace ma gli auguriamo il meglio. L'Inter ha vinto all'ultimo minuto, peccato, ma dobbiamo continuare a pensare a noi».