Napoli-Salernitana: Lobotka, che corridoi: Elmas determinante, Lozano non incide

MERET 6

Un solo tiro e Subisce il gol di Bonazzoli ma è incolpevole. Smista il pallone nelle volte in cui viene chiamato in causa. Ripresa senza un solo intervento.

DI LORENZO 6,5

Riesce a posizionarsi bene in fase offensiva, regalando a Lozano lo spazio per accentrarsi. Si prende il primo quarto d’ora di pausa stagionale: in difesa sempre perfetto.

RRAHMANI 6,5

Si vede arrivare Bonazzoli in piena area e non trova il timing per...

