Fabian fa 150 caps e Zanoli esulta: «Non pensiamo alle altre»

Quarta presenza in questo campionato, stavolta la più sostanziosa. Un quarto d'ora in campo di Serie A per Alessandro Zanoli, il terzino 2000 degli azzurri stabilmente in prima squadra da inizio anno. «Felice di essere tornato in campo» ha scritto l'azzurro, che in stagione ha messo insieme anche l'esordio in Europa League contro il Legia Varsavia. È un Napoli che esulta in rete quello che batte la Salernitana: «Continuare a vincere senza pensare alle altre» la ricetta di Matteo Politano.

Festa grande anche per Fabian Ruiz: «Andiamo avanti» scrive ai tifosi il centrocampista spagnolo che ieri, contro la Salernitana, ha raccolta la presenza numero 150 in maglia Napoli. «Continuità, costanza e concentrazione. Altri tre punti e sempre più su» le parole di Giovanni Di Lorenzo.