Napoli-Salernitana, Ospina c'è e Spalletti riavrà anche Ounas

Una bella notizia sulla strada che potrebbe portare al derby contro la Salernitana, ancora a rischio dopo la vicenda tamponi in casa granata: Luciano Spalletti e il Napoli ritrovano anche David Ospina, il colombiano che aveva saltato l'ultima partita contro il Bologna per il problema muscolare che l'aveva messo ko nell'intervallo del match di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Come confermato dal Napoli, Ospina ha lavorato in gruppo con i compagni, dopo gli ultimi giorni di terapie e ripresa del lavoro singolo. Il colombiano, come Insigne, sarà a disposizione dell'allenatore per il match di domenica. Tra i disponibili potrà esserci anche Adam Ounas: l'algerino, eliminato ieri dalla Coppa d'Africa, farà ritorno con i compagni domani.