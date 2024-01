Napoli-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli-Salernitana apre il girone di ritorno della serie A. Anticipato al sabato per gli impegni degli azzurri nella Supercoppa italiana in Arabia, il derby della Campania mette di fronte due delle grandi deluse del girone d'andata, il Napoli campione d'Italia in profonda crisi di gioco e di risultati e la Salernitana di Iervolino impelagata all'ultimo posto in classifica e costretta a richiamare il diggì Sabatini.