Napoli-Salernitana, si tratta per Mazzocchi: offerta azzurra da 1,5 milioni

Continua il pressing del Napoli su Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana che il club azzurro vorrebbe acquistare a gennaio per consentire a Zanoli di andare in prestito al Genoa.

Secondo quanto riportato da Sky sport, nelle ultime ore le parti si sarebbero avvicinate: la Salernitana inizialmente chiedeva 4 milioni di euro per il laterale granata, ma le condizioni richieste da Sabatini stanno lentamente cambiando avvicinandosi alla posizione del Napoli.

Dal club di De Laurentiis, nel frattempo, sarebbe arrivata l'offerta di 1,5 milioni di euro per Mazzocchi. Una cifra di poco più alta rispetto alla prima offerta di qualche giorno fa. Il Napoli vorrebbe chiudere quanto prima per aiutare Mazzarri in campo nella seconda parte di stagione, ma le parti devono avvicinarsi ancora un po' per poter trovare un accordo che soddisfi tutti.