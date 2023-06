Napoli-Salernitana. Sousa sempre più uomo derby: potrebbe sostituire Spalletti

Probabilmente ha il derby nel destino. Paulo Sousa si ritrova in queste ore ad essere al centro dell'attenzione e degli interessi sia del Napoli, sia della Salernitana. L'allenatore portoghese che ha traghettato i granata ad una salvezza tranquilla è in pole position per sostituire Spalletti sulla panchina azzurra.

Proprio quel Paulo Sousa che, alla guida dei granata al Maradona conquistò un pareggio (1-1, il 30 aprile scorso) che costrinse i napoletani a riporre bandiere e striscioni per rinviare la festa scudetto di soli quattro giorni in quel di Udine.

L'allenatore lusitano, subentrato a metà febbraio all'esonerato Davide Nicola, ha portato gioco, idee e risultati all'ombra del'Arechi. Il tecnico, che da calciatore ha vinto due Champions di fila (Juventus e Borussia) aveva un accordo con il club di Iervolino fino alla fine del campionato con opzione di rinnovo.

Detto, fatto. La Salernitana ha esercitato l'opzione, confermando l'allenatore alla guida della squadra anche per la prossima stagione. Ma la clausola che concede 10 giorni al tecnico per sciogliersi eventualmente dal vincolo contrattuale dietro una penale di circa un milione di euro potrebbe essere il grimaldello per l'approdo sulla panchina dei campioni d'Italia. Sousa ci sta pensando: ne ha parlato con De Laurentiis, riflette sul da farsi oltre naturalmente ad attendere anche la scelta del proprietario della Filmauro. Intanto Salerno non l'ha presa bene (come pare non l'abbia presa bene neppure la stessa proprietà).

Sousa era entrato nel cuore dei salernitani non solo con la forza dei risultati – oggettivi – ma anche per il carisma ed il trasporto che aveva avuto in questi 4 mesi sulla panchina granata. Basti pensare che in un recente incontro in un liceo a Salerno era stato accolto come una star, parlando come un “salernitano doc”. I tifosi granata lamentano il fatto che avesse giurato amore e continuità sul progetto dell'Ippocampo.

A dire il vero, però, le prime crepe o quanto meno qualche scricchiolio erano emersi proprio sul finire della stagione quando - a salvezza aritmeticamente raggiunta – Sousa aveva rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida con la Cremonese che aveano spiazzato l'ambiente. “Al momento la Salernitana non può offrire l’idea di come vorrei vedere la mia squadra”. Il tecnico aveva provato a correggere il tiro il giorno dopo, al termine dell'ultimo atto del camponato allo Zini. Prima e dopo gli incontri a cena con Iervolino, gli accordi e la fumata che sembrava bianca e che pareva dovesse soltanto avere il crisma dell'ufficialità.

E invece ecco che arriva il face to face (ed anche la cena) con De Laurentiis che rompe gli equilibri, divide le opinioni e lascia i due club e le rispettive tifoserie (nessuna pare abbia digerito la cosa) in attesa. Verrebbe da dire che la palla passa a Sousa. Ma è un falso storico. Il pallino del gioco ce l'ha in mano De Laurentiis. Sarà lui a dover fare la prima mossa. In un senso o nell'altro. Poi ne scaturirà l'inevitabile effetto domino.