Napoli-Salernitana, Spalletti rimanda la festa scudetto: «Si dilaziona il godimento»

Aveva avvertito tutti Luciano Spalletti. Potrebbe succedere, ma anche no. Scudetto rinviato per il Napoli: «Alla squadra dispiace moltissimo non aver regalato il successo al pubblico di oggi» ha detto l'allenatore toscano al termine di un pareggio deludente contro la Salernitana «Lo percepiamo da tempo, queste partite qui sono le più difficili visto il peso dei punti. E abbiamo trovato una Salernitana forte e stimolata in campo, che sta bene. Non siamo brillanti come in altri momenti, soprattutto contro squadre così precise dietro. L'ultimo chilometro è il più faticoso».

«Noi rappresentiamo il sogno della gente che era allo stadio oggi, materializziamo i loro sogni e avremmo voluto fare un gol in più per regalarlo a loro. Ma così si dilaziona il godimento, in questa classifica io non ci sto male, rimandiamo solo i festeggiamenti, questi 2 punti li faremo» ha continuato Spalletti, intervenuto a Dazn a fine gara.

«Lo scudetto del Napoli sarà qualcosa che farà piacere a tutti gli amanti del calcio, anche quelli più cattivi, i cecchini che ogni tanto ti sparano. I complimenti che fate a me io li giro alla squadra: hanno sempre lavorato, oggi sono un gruppo di amici».