Napoli-Salernitana si gioca domenica: attesa per l'annuncio del Casms

La riunione del Casms è ancora in corso ma - a quanto risulta al Mattino - la decisione è stata sostanzialmente presa: si va verso lo slittamento del derby Napoli-Salernitana a domenica.

Pochissimi i dubbi emersi durante la riunione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che saranno risolti insieme alla prefettura di Napoli dove pure è in corso un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza con il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il comandante provinciale dei carabinieri Enrico Scandone e l'assessore Antonio De Iesu in rappresentanza del Comune di Napoli.