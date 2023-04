Napoli-Salernitana, domani la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno

Due giorni di riposo in cui molti ne hanno approfittato anche per viaggiare in Europa, Ma da domani riecco il Napoli al lavoro a Castel Volturno, con il ritorno anche di Luciano Spalletti che in queste ore ne ha approfittato per tornare a casa a Milano. Rush finale in vista dello scudetto che potrebbe arrivare in questo fine settimana.

Da valutare le condizioni degli infortunati Mario Rui e Politano mentre Rrahmani appare già in condizione di poter tornare a essere titolare con la Salernitana.

Ogni volta che può, Spalletti concede qualche giorni di relax alla squadra. È il suo metodo, anche perché da tempo ha anche abolito il ritiro pre-partita quando si gioca di sera al Maradona. Una scelta per consentire ai calciatori di trascorrere più tempo in famiglia o con i propri amici. Ma con la Salernitana, dovendo giocare alle 15, torna il ritiro.