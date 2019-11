LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polacco di 38 anni,è l'arbitro designato dall'Uefa per il match di martedì sera al san Paolo tra Napoli , gara importante che potrebbe regalare agli azzurri di Ancelotti già il pass agli ottavi di finale di Champions League in caso di successo.Per l'arbitro polacco non sarà la prima volta con ile con Ancelotti : lo scorso anno era a Belgrado in occasione del match contro la Stella Rossa (0-0), due anni fa invece diresse Napoli-Nizza al San Paolo (2-0), playoff di Champions. In questa stagione ha già diretto il match ditra Galatasaray e Paris Saint Germain.