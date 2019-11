Gli ottavi di Champions sono vicini per il Napoli che questa sera, al San Paolo, dalle 21, tenta di raggiungerli con due turni di anticipo. Contro il Salisburgo però non sarà facile e per questo mister Ancelotti, ha chiesto il supporto dei tifosi. «Mi fido di voi» ha dichiarato e la risposta non ha tardato ad arrivare.



Ultimo aggiornamento: 18:31

«Stasera saremo con la squadra – dichiarano i supporter prima di entrare allo stadio – perché la gara non è semplice. Dobbiamo sostenere i ragazzi in ogni momento per portare a casa una vittoria che segnerebbe il nostro cambio di rotta. Ma siamo preoccupati. Non avvertiamo più la sessa armonia tra i giocatori e questo è pericoloso. Per tornare a vincere in campionato serve una nuova organizzazione ed una spinta che solo l’Europa riuscirebbe a dare. Il Salisburgo deve essere sconfitto senza troppe difficoltà. Il nostro futuro dipende anche da questa partita».