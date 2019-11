LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro passi davanti al mare. Che non è il lungofiume a cui sono abituati i calciatori del, ma qualcosa di diverso. Meteo inclemente in queste ore su, ma la squadra capitanata da Jesse Marsch ha lasciato le stanze d'albergo per una passeggiata prima del pranzo di gruppo.Nessun tifoso, pochi i curiosi presenti sul lungomare questa mattina, ma sorrisi da parte di tutto il gruppo austriaco che stasera sarà accompagnato da circa, arrivati in città tra ieri sera e questa mattina per spingeree compagni.