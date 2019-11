Al Napoli non basta Lozano per tornare alla vittoria, finisce 1-1 al San Paolo con il Salisburgo ma restano immutate le possibilità per la squadra di Ancelotti di passare agli ottavi di Champions League. Ancelotti chiedeva ai suoi una grande prestazione contro il Salisburgo per uscire dalla piccola crisi e per farlo si era affidato alla coppia d'attacco Lozano-Mertens, lasciando in panchina Milik, con Maksimovic al posto di Manolas al centro della difesa, il risultato non è piano ma la prestazione è stata sicuramente buona.

Il Salisburgo inizia attaccando, cercando di sorprendere gli azzurri in velocità e sulle palle inattive. Ottimo lo scatto di Lozano al 3' che porta all'ammonizione di Onguenè. Sull'azione successiva grande parata di Coronel su Insigne. Poi è Zielinski a provarci da fuori. Onguenè subito dopo si fa perdonare ed è pericolosissimo da angolo. Occasione d'oro anche per Zielinski che spara fuori da buona posizione. Al 10' la frittata: Koulibaly regala un rigore agli ospiti. Sul dischetto Haaland non perdona e spiazza Meret. Nell'azione successiva Callejon colpisce il palo interno. Wober mette ancora qualche brivido da angolo. Insigne prova a suonare la carica ma il suo tiro è sbilenco. Di nuovo Lorenzo imbeccato da Callejon sfiora il palo. Dopodiché è Lozano a provare: il suo tiro deviato in angolo. Contropiede perfetto di Fabian che quindi imbecca Insigne che sbaglia un gol clamoroso. Koulibaly prova a farsi perdonare con un colpo di testa da angolo, ma è fuori. Hwang semina il panico in area azzurra, ma si resiste. Al 41' Fabian carica il sinistro, bel tiro ma alto. Un minuto dopo però ecco un superbo aggancio di Lozano, staffilata sul primo palo e grandioso gol del messicano. E' 1-1. Ma gli austriaci in chiusura di tempo si rendono pericolosi almeno due volte, attaccando con ben sette uomini. Termina così la prima frazione.

Secondo tempo: c'è Luperto per Mario Rui. Nel Salisburgo entra Mwepu per Pongracic. Si gioca di più a centrocampo, i contropiede sono tentati da una parte e dall'altra. Insigne prova il destro al 51', ribattuto. Sussulti per un'azione prolungata del Salisburgo in area. Al 57' grande palla per Lozano che spara di poco alto sulla traversa. Al 59' ci prova Mertens ma il tiro su Coronel è fiacco. Il ghanese Ashimeru entra per Minamino. Al 63' Insigne reclama un fallo di mano in area austriaca, ma si gioca. Di Lorenzo prova di testa al 70', nulla da fare. Entra in campo Milik per Mertens. Insigne dalla distanza prova un tiro-cross che sbatte sulla schiena di Coronel e rischia di finire in rete. Tra gli ospiti entra Daka per un non brillantissimo Haaland. Al 78' contropiede azzurro 4 contro 3 ma Insigne calcia fuori. E si ripete allo stesso modo all'82'. Entra così Llorente per Lozano negli ultimi 5 minuti. Ed è lo spagnolo a colpire di testa di angolo rischiando di segnare. Poi si ripete su un pallone alto dopo un paio di minuti. Sono tre i minuti di recupero. Milik prova il sinistro a giro ma è fuori. Finisce così, gli azzurri restano secondi a +4 sugli austriaci.



NAPOLI (4-4-2):

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski, 24 Insigne; 11 Lozano, 14 Mertens.

A disposizione: 25 Ospina, 9 Llorente, 11 Lozano, 12 Elmas, 13 Luperto, 44 Manolas, 23 Hysaj, 99 Milik. All. Ancelotti.

SALISBURGO (4-4-2)

31 Coronel; 43 Kristensen, 6 Onguenè, 34 Pongracic, 39 Wober, 17 Ulmer; 14 Szoboszlai, 16 Junuzovic, 18 Minamino; 19 Hwang, 30 Haaland.

A disposizione: 33 Walke, 5 Vallci, 15 Ramalho, 4 Ashimeru, 37 Okugawa, 45 Mwepu, 7 Koita, 20 Daka. All. Marsch.

ARBITRO: Marciniak (Polonia).

