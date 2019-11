Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo Ancelotti hanno vinto in Austria, conservando così la prima posizione, e medesimo risultato devono raccogliere questa sera per conservare la testa della graduatoria. Risultato obbligato anche per gli ospiti, che solo con i 3 punti tornerebbero saldamente in corsa per il passaggio agli ottavi.

LA PARTITA IN DIRETTA

LE FORMAZIONI:

NAPOLI (4-4-2):

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski, 24 Insigne; 11 Lozano, 14 Mertens.

A disposizione: 25 Ospina, 9 Llorente, 11 Lozano, 12 Elmas, 13 Luperto, 44 Manolas, 23 Hysaj, 99 Milik. All. Ancelotti.

SALISBURGO (4-4-2)

31 Coronel; 43 Kristensen, 6 Onguenè, 34 Pongracic, 39 Wober, 17 Ulmer; 14 Szoboszlai, 16 Junuzovic, 18 Minamino; 19 Hwang, 30 Haaland.

A disposizione: 33 Walke, 5 Vallci, 15 Ramalho, 4 Ashimeru, 37 Okugawa, 45 Mwepu, 7 Koita, 20 Daka. All. Marsch.

ARBITRO: Marciniak (Polonia).

Ultimo aggiornamento: 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA